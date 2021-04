FC Bayern beginnt mit Leipzig-Elf gegen Paris

Choupo-Moting steht in der Startelf gegen Paris © FIRO/FIRO/SID

Bayern München beginnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain mit der identischen Elf, die Trainer Hansi Flick am Samstag im Topspiel der Bundesliga bei RB Leipzig (1:0) auf den Platz geschickt hatte. Zentraler Angreifer anstelle des verletzten Robert Lewandowski ist damit erneut Eric Maxim Choupo-Moting, der beim Endspiel-Sieg 277 Tage zuvor in Lissabon (1:0) noch das Trikot des französischen Meisters getragen hatte.