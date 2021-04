Formel 1: Sebastian Vettel setzt sich für den Erhalt von Bienen ein

Ziel des Projekts: Blumenwiesen säen und so die Bienen retten. Über eine Webseite kann man kostenlos Samen bestellen und in den eigenen Garten oder das Balkonbeet streuen.

Vettel will die Bienen retten

Der Heppenheimer kam zur Pressekonferenz in Wien mit einem blau-grauen Pullover, auf dem eine Landschaft zu sehen war. Fest steht: Der Hesse will die Botschaft der Nachhaltigkeit in die Welt senden. "Es geht darum, das eigene Handeln zu hinterfragen. Jeder hat seinen eigenen Zugang", sagt er. "Ich finde es toll, dass wir ein bisschen was tun können. Jeder Einzelne kann mitmachen."