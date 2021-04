Hat Julian Brandt bei Borussia Dortmund noch eine Zukunft und fährt er zur EM?

Reus, Draxler und Co.: So klappt es doch noch mit der EM

Rund drei Wochen ist es nun her - da schien es, als würde der Phlegmatiker bei Borussia Dortmund doch noch durchstarten.

Julian Brandt hatte sich unter Trainer Edin Terzic endlich zu einem Spieler entwickelt, der häufiger auf dem Rasen stand, als auf der Ersatzbank zu schmoren. Am 13. März traf der Offensivspieler dann beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC zum wichtigen 1:0. Ein verspäteter Durchbruch - so die Hoffnung.

Brandt konnte endlich in regelmäßigen Abständen abliefern und nicht nur von Zeit zu Zeit sein großes Talent aufblitzen lassen. Unter Terzic durfte der 24-Jährige endlich häufiger auf seiner Lieblingsposition auf der Zehn hinter der einzigen Spitze ran.

Vergessen schien der enttäuschende Start von Brandt. Doch nun ist wieder alles anders - und Brandt muss sich so langsam fühlen, als befinde er sich auf einer Achterbahnfahrt. Derzeitiger Trend: abwärts.

BVB und Brandt ein dauerhaftes Missverständnis?

Die Saison 2020/21 startete für Brandt alles anderes als gut. Vor dem Jahreswechsel stand er nur in zehn von 22 Pflichtspielen in der Startelf und absolvierte lediglich zwei davon über die volle Distanz. Enttäuschend nach einer durchaus stärkeren Rückrunde 2019/20 unter Lucien Favre.

In dieser Saison steuerte der 35-malige deutsche Nationalspieler zwei Scorerpunkte bei. Verdammt wenig für einen Spieler, der im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Seit seinem Treffer gegen die Hertha wurde Brandt beim 2:2 in Köln nach einer enttäuschenden Performance in der Halbzeit ausgewechselt. Zuvor hatte er Mitspieler Erling Haaland wegen seiner Fehlpässe ein ums andere Mal in Rage gebracht.