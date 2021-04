Olympia: US-Komitee gegen Boykott der Peking-Spiele

Die Olympischen Winterspiele werden in China stattfinden © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA USOPC sprach sich gegen einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aus.

Das Nationale Olympische und Paralympische Komitee der USA USOPC hat sich gegen einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ausgesprochen. "Wir vom USOPC lehnen Athleten-Boykotte ab, weil es gezeigt hat, dass sie sich negativ auf die Sportler auswirken, ohne globale Probleme effektiv anzugehen", sagte USOPC-Präsidentin Susanne Lyons am Mittwoch anlässlich eines Medientermins des US-Olympiateams.

Am Ende seines Presse-Briefings am Dienstag hatte Sprecher Ned Price vom US-Außenministerium erklärt, aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in China gemeinsam mit anderen Nationen über ein Fernbleiben von den Spielen (4. bis 20. Februar) nachdenken zu wollen.