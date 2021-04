Champions League: FC Bayern - PSG in der Einzelkritik

Niklas Süle (l.) wurde noch in der ersten Hälfte ausgewechselt © Imago

Der FC Bayern verliert das Viertelfinal-Hinspiel bei PSG. Vor allem die Abwehr versagt in den entscheidenden Situationen. Die SPORT1-Einzelkritik.

Bester Münchner war zweifellos Josua Kimmich, der sich mit allem, was er hatte, gegen die Niederlage warf. Eine schöne Story schrieb Choupo-Moting – Müller vergoss Blut. ( Torjäger, Topscorer - alle Statistiken zur Champions League )

Neben den kämpfenden Akteuren versagte aber vor allem Niklas Süle, der noch in Halbzeit eins ausgewechselt wurde. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Doch nicht nur der 25-Jährige erwischte in der Bayern-Abwehr einen schlechten Tag.

Manuel Neuer: Es nicht das Spiel des Welttorwarts. Beim 1:0 durch Mbappé aus kurzer Distanz rutschte ihm der Ball durch die Hände ins Netz (3.). Beim 2:0 durch Marquinhos war er machtlos (20.), weil der Kapitän völlig frei vor ihm auftauchte. Das 2:3 durch Mbappé in die kurze Ecke war nicht unhaltbar (68..). Am Ball wirkte er unsicher. SPORT1-Note: 4,5

Lucas Hernández: Als Linksverteidiger wirkte er anfangs unsicher und ließ zu viel zu. Als Innenverteidiger machte er es besser, rettete stark gegen Neymar (32.). War auch in Halbzeit zwei griffig in den Zweikämpfen. SPORT1-Note: 3

Leon Goretzka (bis 33. Minute): Was für ein Pech. Früh zeigte er an, dass er verletzt raus muss. Zuvor bereitete er eine Müller-Chance vor und prüfte Navas mit einem Kopfball (19.). SPORT1-Note: 3

Joshua Kimmich: Was für ein Antreiber! Lautstark rüttelte er immer wieder seine Mitspieler wach und demonstrierte: Nicht aufgeben, Jungs! Das 1:2 leitete er mit einem Pass auf Pavard ein, das 2:2 bereitete er mit einer tollen Freistoß-Flanke vor (60.). Hatte auch sonst immer wieder gefährliche Hereingaben im Repertoire. Einen leichtfertigen Fehlpass in die Mitte brachte Flick in Rage (86.). SPORT1-Note: 2