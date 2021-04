Champions League: FC Bayern - Paris Saint-Germain 2:3 - FCB droht Aus

Dem FC Bayern droht in der Champions League das Viertelfinal-Aus. Der Titelverteidiger beweist zwar in einem wilden Spiel gegen PSG Moral, doch die Abwehr ist zu anfällig.

Was für ein wilder Schlagabtausch!

Der FC Bayern München muss in der Champions League ernsthaft um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der Titelverteidiger bewies im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zwar Moral, verlor die Neuauflage des Vorjahresfinales aber mit 2:3 (1:2). Am kommenden Dienstag kann das Team von Hansi Flick im Rückspiel in Paris das drohende Aus noch abwenden. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)