Champions League: FC Porto - FC Chelsea 0:2 - Blues mit Werner und Havertz

Tuchel: "Das Ergebnis ist exzellent"

Das Rückspiel an identischer Stelle steigt am kommenden Dienstag. Der Sieger bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Gewinner des Duells zwischen Rekordsieger Real Madrid und dem FC Liverpool (Hinspiel 3:1) zu tun.

Nach der überraschenden 2:5-Pleite am Samstag in der Premier League gegen West Bromwich Albion hatte Tuchel an seine Spieler appelliert, "nicht den Kopf zu verlieren". Die erste Niederlage im 15. Spiel unter dem deutschen Coach hing den Londonern aber noch in den Kleidern.