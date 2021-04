Curling-WM Deutsche Curler holen zweiten Sieg

Im achten Spiel setzte sich die Mannschaft um den erst 21 Jahre alten Skip Sixten Totzek (Rastatt) am Dienstag (Ortszeit) mit 8:6 gegen Dänemark durch. Den ersten Erfolg hatte das deutsche Team am Ostermontag überraschend beim 8:6 gegen Tabellenführer Norwegen geholt.

Die direkte Olympia-Qualifikation ist für Totzek und Co. trotzdem in weiter Ferne. Nur die ersten sechs Teams des auf 14 Mannschaften aufgestockten Feldes qualifizieren sich direkt für die Winterspiele 2022 in Peking. In Calgary haben die USA als Sechster eine Bilanz von 5:3 Siegen.