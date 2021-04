LoL: Patch 11.8 Preview - Darius lauert im Wald

Pentakill in der LEC und bald Gefahr aus dem Jungle - Darius lauert © Riot Games

Gameplay Design Director Mark "Scruffy" Yetter hat einen ersten Ausblick auf den kommenden Patch 11.8 für League of Legends gegeben. Die Nerfs und Buffs im Überblick.

Während die LEC Playoffs noch auf dem Patch 11.6 ausgetragen werden, erwartet die Live-Server in Kürze das nächste große Update. Die Liste ist noch länger als jene bei 11.7. Hier kommen die Buffs und Nerfs in Patch 11.8 für League of Legends.