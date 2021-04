LoL-Profi Zeros wegen Coronawitzen gebannt

Die Vietnam Championship Series (VCS) greift hart durch und hat den Toplaner von SBTC Esports, Phạm "Zeros" Minh Lộc, mit sofortiger Wirkung von künftigen Teilnahmen in der Liga gesperrt. In einem Statement stellt die VCS klar, dass der 20-Jährige in einem Stream Aussagen tätigte, die die Interessen der Liga verletzen. Dies sei ein Verstoß gegen die Regel 8.2.5 aus dem Verhaltenskodex. Der Bann gilt ab sofort und ist nicht zeitlich begrenzt.

Einer Übersetzung des Social-Media-Beauftragten des Teams Saigon Buffalo zufolge soll sich Zeros in dem besagten Stream gewünscht haben, dass sich die Coronapandemie verschlimmert und somit der künftige Sieger des Spring Splits der VCS 2021 nicht an der Mid-Season Invitational (MSI) 2021 in Island teilnehmen kann. Sein Team SBTC Esports erreichte nur den fünften Platz und verpasste die Playoffs, die am kommenden Wochenende starten.