DFB-Pokal, Jahn Regensburg - Werder Bremen: Bleibt der Pokal kurios?

DFB-Pokal: Das Märchen von Rot-Weiss Essen

Im Vorjahr schaffte es der 1. FC Saarbrücken sogar ins Halbfinale, wo beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen Endstation war. Essen scheiterte in der laufenden Saison bereits eine Runde vorher an Holstein Kiel.

Jahn Regensburg kann Holstein Kiel folgen

Der erste Zweitligist im Pokal-Halbfinale war übrigens 1963 der Wuppertaler SV, der gegen den späteren Pokalsieger HSV den Kürzeren zog. Am häufigsten schaffte es Alemannia Aachen als Zweitligist in die Runde der letzten Vier - schon satte vier Mal!

Rekord-Zweitligist Alemannia Aachen

Die Offenbacher Kickers waren in der Saison 1969/70 zwar auch als Zweitligist in den DFB-Pokal gestartet, zum Zeitpunkt des Finaltriumphs aber schon in die Bundesliga aufgestiegen, weil die Partien ab dem Achtelfinale erst nach der Weltmeisterschaft in Mexiko ausgetragen wurden.