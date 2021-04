Europa League Heute LIVE: Achtelfinale mit Ajax, Rom, ManUnited im TV, Stream, Ticker

In der Europa League geht es um den Einzug ins Halbfinale. Manchester United trifft auf Granada. Auch Ajax, die AS Rom und der FC Arsenal sind im Einsatz.

Am Abend empfängt unter anderem Ajax Amsterdam die AS Rom. Die niederländische Eredivisie führt Ajax souverän an, das Team von Trainer Erik ten Hag ist seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen. (Europa League: Ajax Amsterdam - AS Rom, 21 Uhr im LIVETICKER)