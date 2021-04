Dota 2: Leshrac Guide - Aufstieg leicht gemacht?

Leshrac kann in der aktuellen Dota2-Meta eine große Rolle spielen © Valve

Leshrac ist aktuell einer der besten Helden in Dota 2 und passt sehr gut in die Meta. Wir erklären, wie man mit Leshrac im MMR-Level rasch aufsteigen kann.

Bei Leshrac ist es sehr wichtig, dass seine Q und W Fähigkeiten - Split Earth und Diabolic Edict - gelevelt sind. Das sind die Fähigkeiten, die Schaden machen – vor allem dann, wenn gegnerische Helden sich alleine aufhalten: Diabolic Edict macht in diesem Fall maximalen Schaden, der sich sonst auf andere Charaktere verteilen würde.

Welche Items ausgerüstet werden sollten, hängt vom Tempo der Spielrunde ab. Liegt der Fokus auf dem Early Game, dann sind Eul's Scepter und Boots of Travel eine gute Wahl. Zeichnet sich ein längeres Match ab, dann kann mit dem Bloodstone aggressiver gespielt werden, da es dem Spieler Lifesteal bietet.

Leshrac ist so gut, dass er gegen jeden Counter gespielt werden kann. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich mit dem Helden gut auskennt und zu jeder Zeit Anpassungen an den Builds und Matchups vornehmen kann. Ist das Wissen vorhanden, wird Leshrac in jedem Spiel sein volles Potenzial entfalten.