Tennis: Jan-Lennard Struff erreicht Viertelfinale von Cagliari

Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Cagliari. Der deutsche Tennis-Star setzt sich in der Runde der letzten 16 klar durch.

In der ersten Runde hatte Struff gegen den Portugiesen Joao Sousa in mehr als zwei Stunden Spielzeit fünf Matchbälle abgewehrt (1:6, 6:1, 7:5). In der vergangenen Woche hatte der 30-Jährige beim Hartplatz-Masters in Miami die dritte Runde erreicht. (Kalender der ATP-Saison 2021)