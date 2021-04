FC Bayern: Choupo-Moting über Rassismus, PSG und seine Interessen

Choupo-Moting: Dieses Banner haben PSG-Fans kreiert

"Einmal haben die Fans ein riesiges Dragon-Ball-Z-Banner mit einer Son-Goku-Figur kreiert", erinnert sich Choupo-Moting im Interview mit Spox und Goal an seine Zeit in Paris zurück. "Ich habe das total gefeiert, weil Dragon Ball Z zusammen mit Prince of Bel Air die Lieblingssendung meiner Kindheit war."

Um die Episoden-Folgen nicht zu verpassen, sei er von der Schule oftmals so schnell wie möglich nach Hause gejoggt, erzählt er lachend. "Und auf einmal bist du Jahre später im Stadion, spielst auf Top-Niveau Fußball und siehst so ein gewaltiges Dragon-Ball-Z-Banner. Dann verbindest du das alles mit deiner Kindheit und deinem Traum."

Aber auch in München hat sich Choupo-Moting schnell eingelebt, in der bayerischen Landeshauptstadt fühlt er sich pudelwohl - was auch an seinen Teamkollegen beim amtierenden Triple-Sieger liegt. "Ein paar Jungs wie Leon Goretzka und Leroy Sané kannte ich schon vor meinem Wechsel zum FC Bayern. Ansonsten habe ich mich schnell mit David Alaba, Jo Kimmich und Serge Gnabry angefreundet", verrät Choupo-Moting.