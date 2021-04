RB Leipzig: Markus Krösche will "keinen großen Umbruch"

Krösche über Konate: "Er weiß genau, was er an uns hat"

Krösche sieht für den Franzosen allerdings keine Wechselgründe. "Er weiß genau, was er an uns hat. Er kann bei uns regelmäßig spielen und sich in internationalen Spielen weiterentwickeln", sagte Krösche: "Wir haben eine super Infrastruktur, Konate fühlt sich wohl in der Mannschaft."