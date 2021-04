Rory McIlroy hofft nach Autounfall von Tiger Woods auf baldige Rückkehr

"Wenn du von so etwas hörst und du das Auto und den Unfall siehst, dann denkst du: 'Mann, er wird für sechs Monate in einem Krankenhausbett sein'. Aber es geht ihm tatsächlich besser als das", berichtete der 31-Jähre laut dpa -Informationen von einem Besuch bei Woods im März.

McIlroy besucht Woods nach Autounfall

"Ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht: 'Das ist alles, was ihn interessiert'. Also wie einfach muss es sich für ihn angefühlt haben, all die anderen zu gewinnen", so McIlroy.