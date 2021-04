Borussia Dortmund: Diesen Marco Reus braucht der BVB häufiger

Scharfe Kritik an Reus: "Spielt wie 'ne Großmutter!“

Marco Reus trifft in der Champions League gegen Manchester City und zeigt eine starke Leistung. Der Kapitän des BVB zeigt, wie wichtig er in Topform ist.

Marco Reus ballte bei seinem Jubellauf in Richtung Eckfahne die Faust. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Kein Wunder: Mit seinem zwischenzeitlichen 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City hatte der Kapitän in der 84. Minute die Tür zum Halbfinale aufgestoßen - auch wenn das 2:1 für ManCity kurz vor Schluss die Vorzeichen noch ein bisschen veränderte.

Für Reus war das Tor und seine starke Leistung auch eine persönliche Befreiung. Von SPORT1 bekam der Spielmacher die Note 2,5. (Die BVB-Stars in der Einzelkritik)

Es war die Antwort des Torschützen auf starken Gegenwind. Denn: Die Kritik am 31-Jährigen hatte in den vergangenen Tagen wieder massiv zugenommen.

Reus mit Wut-Auftritt gegen Frankfurt

Reus hatte sich in den vergangenen Wochen weit entfernt von seiner Bestform präsentiert und am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen Frankfurt zudem mit einem Wut-Abgang für Aufregung gesorgt. (Der Reus-Abgang als Sinnbild der BVB-Krise)

Als Reus in der 80. Minute ausgewechselt wurde, schlenderte aufreizend langsam und genervt vom Platz, sein Gesichtsausdruck sprach Bände, die Kapitänsbinde warf er dem für ihn eingewechselten Giovanni Reyna lustlos hinterher. Aufbauende Worte für die Mitspieler fehlten. (So zählten die BVB-Bosse die Stars an)