Dota2 Transferphase: Nigma setzt W33 auf die Bank

Und noch ein Offlaner muss gehen. Fnatic entfernt Natthaphon "Masaros" Ouanphakdee aus dem aktiven Roster. Fnatic schloss die DPC in der SEA-Region als Sieger ab und startet beim Major sofort in den Playoffs. Dort war allerdings schon in der ersten Runde Schluss. Durch ihr schlechtes Abschneiden gewannen sie weder Preisgeld noch die begehrten DPC-Punkte, die zum Erreichen des The Internationals benötigt werden.