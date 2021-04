Anzeige

Rainbow Six Siege: BDS gegen Na'Vi - Die Vorentscheidung? R6S: Das Duell der Giganten

In der EU League in Rainbow Six Siege kommt es am fünften Spieltag zum Duell der Giganten: Natus Vincere und BDS Esport treffen aufeinander © Ubisoft / Natus Vincere / BDS Esport / SPORT1

Halbzeit in der EU League in Rainbow Six Siege. Nun treffen die zwei Spitzenreiter aufeinander - kommt es zum Vorentscheid beim Duell der Giganten zwischen BDS und Na'Vi?

In insgesamt neun Spieltagen wird die erste Stage der EU League in Rainbow Six Siege ausgespielt. Dabei trifft jede Organisation einmalig auf die anderen Teilnehmer. Für jeden regulären Sieg erhält ein Team drei Punkte, für einen Triumph in der Overtime gibt es noch einen.

Tabellenführer BDS Esport

Aktuell markiert BDS das Maaß aller Dinge - bislang schaffte es kein Team, der Schweizer Organisation das Wasser zu reichen, geschweige denn auch nur in die Nähe eines möglichen Sieges zu gelangen.

Zu kontrolliert geht das durchweg französische Line-Up jede Partie an und ließ sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt maximal fünf Runden in einem Duell abnehmen. Auch der Fakt, dass das gesamte Roster in der Muttersprache kommuniziert, kann ein Vorteil sein.

Mit zwölf Zählern dominiert BDS die Liga und schielt bereits mit einem Auge auf den ersten Platz am Ende der ersten Stage. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt das Team mit 12 Punkten und einer Rundenstatistik von 28-11 auf dem ersten Platz der EU-League-Tabelle.

Dicht dahinter: Natus Vincere

Dies möchte jedoch der aktuell Zweitplatzierte der EU League verhindern: Natus Vincere, kurz Na'Vi, befindet sich ebenfalls mit vier Siegen dicht hinter BDS in der Tabelle. Die Ukrainische Organisation gewann im Gegensatz zum Tabellenführer jedoch eine Partie in der Overtime und musste entsprechend einen Punktverlust von zwei Zählern hinnehmen.

Dies macht Na'Vi jedoch nicht minder gefährlich. Ähnlich wie BDS geht Natus Vincere die Matches sehr kontrolliert an und gab, bis auf das Duell mit Virtus.pro (8:7 für Na'Vi, OT), lediglich vier Maps pro Match ab. Mit 11 Punkten und einer Rundenbilanz von 29-16 findet sich Na'Vi auf dem zweiten Tabellenplatz wieder.

Das Duell der Giganten: BDS Esport gegen Natus Vincere

Am fünften Spieltag kommt es nun zum wichtigen Aufeinandertreffen der beiden, zum verheißenen Duell der Giganten in der Rainbow Six Siege EU League.

Im Fußball würde man von einem "Sechs-Punkte-Spiel" sprechen. Sollte es BDS gelingen, regulär und nicht in der Overtime zu gewinnen, kann sich das Team über ein Vorsprung von vier Punkten freuen. Geht es jedoch in die Verlängerung bliebe Na'Vi weiterhin in Schlagdistanz.

Oder es kommt gänzlich anders und Natus Vincere reißt die Tabellenführung an sich. Hierzu müsste am Ende jedoch ein klarer Sieg herausspringen, da ein OT-Sieg lediglich den Punktestand egalisieren würde, es aber am Ende auch auf die Anzahl der insgesamt gewonnen Karten ankommt.