Fernando Carro von Bayer Leverkusen spricht über CL-Pläne der UEFA

"Das Risiko ist absolut gegeben", sagte das Mitglied der UEFA-Kommission für Klubwettbewerbe der Sport Bild : "Wenn am Ende die Champions League noch mehr und die Europa League noch weniger bekäme, wird die Schere noch größer. Leistung muss belohnt werden, ganz klar. Aber wir müssen auch unbedingt dafür Sorge tragen, dass ein gewisses Maß an Chancengleichheit bestehen bleibt." ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Die "neue" Königsklasse solle sich hierbei ein Beispiel an der Bundesliga nehmen. "Wenn die europäische Geldverteilung künftig so fair gestaltet werden würde wie die in der Bundesliga, wäre die Kluft nicht so groß", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen.