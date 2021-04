Real Madrid: Zinédine Zidane äußert sich zu möglichem Wechsel zu Juve

Rückkehr zu Juve? Zidane vermeidet Dementi

"Italien befindet sich in meinem Herzen. Ich war fünf Jahre lang in Turin und Juventus ist mir immer noch wichtig", gestand Zidane im Interview mit Sky Italia . Angesprochen auf ein mögliches Comeback beim italienischen Rekordmeister entgegnete Zidane lachend: "Ich weiß nicht. Derzeit bin ich hier. Mal sehen." Ein Dementi klingt definitiv anders!

In Italien steht Juve-Cheftrainer Andrea Pirlo zudem vermehrt in der Kritik. Nach dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Porto droht die Alte Dame in der Liga erstmals seit neun Jahren die Qualifikation für die Königsklasse zu verpassen.