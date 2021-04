WWE: Toter British Bulldog bekommt rührenden Hall-of-Fame-Moment

Der British Bulldog (r.) wurde von Sohn Harry in die WWE Hall of Fame eingeführt © WWE

19 Jahre nach seinem tragisch frühem Tod hat David "Davey Boy" Smith alias The British Bulldog seinen Ehrenplatz in der WWE-Historie bekommen.

Im Vorfeld der Megashow WrestleMania 37 wurde Smith zusammen mit zahlreichen anderen Legenden in die Hall of Fame eingeführt. Sohn Harry Smith (selbst früher aktiv bei WWE als David Hart "DH" Smith) hielt eine emotionale Laudatio für seinen Vater, begleitet von Davey Boys Witwe Diana, Tochter Georgia und Bulldogge Buffy.

British Bulldog folgt Bret Hart in Hall of Fame

Harry Smith - selbst aktuell Free Agent und für ein WWE-Comeback im Gespräch - erinnerte an die Meilensteine der Karriere seines Vaters: Die Anfänge mit dem 2018 verstorbenen Dynamite Kid als The British Bulldogs, sein wegweisendes Match mit Schwager Bret "The Hitman" Hart beim WWF SummerSlam 1992 und die erfolgreiche gemeinsame Zeit mit Bret und Owen Hart in der mittlerweile tragisch umwehten Hart Foundation.