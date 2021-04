Daniel Farke mit Norwich nach 7:0 vor Rückkehr in die Premier League

Daniel Farke steht mit Norwich vor der Rückkehr in die Premier League © Imago

Teammanager Daniel Farke steht mit Norwich City nach dem höchsten Sieg der Klubgeschichte seit fast 70 Jahren kurz vor der Rückkehr in die englische Premier League.

Der Traditionsklub bezwang Huddersfield Town am Dienstag mit 7:0 (5:0) und führt die zweitklassige Championship souverän an. Für die Canaries war es der höchste Sieg in einem Ligaspiel seit dem 8:1 gegen Shrewsbury Town im September 1952.