Real Madrid: Toni Kroos mit Traumpass gegen Liverpool, Bruder Felix reagiert

Ein ironischer Kommentar des 30-Jährigen in Richtung der Kritiker seines Bruders, die dem ehemaligen Bayern-Spieler häufig vorwerfen, das Spiel durch seine vielen Querpässe zu verlangsamen anstatt schnell zu machen.

Kroos nach Sieg gegen Liverpool: "War noch mehr möglich"

Kroos gelang ein sensationeller Pass aus der eigenen Hälfte genau in den Lauf von Vinicius. Es war für die Madrilenen letztlich der Dosenöffner im Spiel gegen die Reds. Real setzte sich zu Hause mit 3:1 (2:0) durch und machte dadurch einen großen Schritt Richtung Halbfinale. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Es ist keine Frage, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben", resümierte Kroos nach der Partie. Mit Blick auf den zweiten Durchgang, in dem das Klopp-Team zunehmend stärker wurde, sagte der Weltmeister von 2014: "Klar, sie hatten dann mehr vom Spiel. Wir hatten aber die klareren Möglichkeiten, es war sogar noch mehr möglich für uns."

Am kommenden Mittwoch, 14. April, geht es für Kroos und Co. zum Rückspiel an die Anfield Road. Dann würde Real Madrid sogar eine Niederlage mit nur einem Tor Unterschied zum Einzug ins Champions-League-Halbfinale reichen (Champions League: FC Liverpool - Real Madrid, 14. April, ab 21 Uhr im LIVETICKER).