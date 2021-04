Federer für Masters in Madrid gemeldet

Tennis-Superstar Roger Federer wird erstmals nach knapp zwei Jahren wieder ein Turnier auf Sand spielen. Wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben, hat der Schweizer für das ATP Masters in der spanischen Hauptstadt Madrid gemeldet. Die Madrid Open, die Federer 2012 gewonnen hatte, beginnen am 2. Mai und enden zwei Wochen vor den French Open in Paris. Wie der 39-Jährige planen auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) und Spaniens Star Rafael Nadal mit ihrem Start in Madrid.