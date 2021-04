AEW: Mike Tyson bei Dynamite - heißes TV-Duell mit WWE

Hollywood-Star spielt Tyson in Serie

Überraschendes Promi-Comeback beim WWE-Rivalen All Elite Wrestling - das inmitten des Hypes um die Megashow WrestleMania 37 und ihr Vorprogramm etwas Aufmerksamkeit auf AEW umlenkt.

Box-Legende Mike Tyson wird in der Nacht zum Donnerstag bei der TV-Show Dynamite auftauchen, elf Monate, nachdem er dort im Zentrum einer großen Prügelei mit Wrestling-Legende Chris Jericho und dessen Inner Circle stand.

AEW Dynamite und WWE NXT in heißem Duell

Ein Match zwischen Tyson und Jericho hatte sich damals angedeutet, war bislang aber nicht zustande gekommen. Was Tyson bei seinem jetzigen Auftritt tun wird, wurde bislang nicht näher erläutert - ein Grund dafür, warum AEW ihn für diese Woche engagierte, liegt jedoch nahe: Zum Abschluss des "Wednesday Night War" mit der parallel laufenden WWE-Show NXT - die nach WrestleMania auf einen Dienstagssendeplatz umzieht - peilt AEW einen letzten Sieg an, der diesmal nicht so selbstverständlich wirkt wie sonst.