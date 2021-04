Champions League: Schiri-Kritik bei Manchester City - BVB

Im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City ist den Schwarz-Gelben ein Tor durch Jude Bellingham aberkannt worden. Der Brite hatte in der 37. Minute den Ball an City-Keeper Ederson vorbeigespitzelt und ins leere Tor eingeschoben. (Manchester City - Borussia Dortmund auf SPORT1.de und in der SPORT1 App)