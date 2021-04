Basketball, easycredit BBL: Bayern München besiegt medi Bayreuth

Bayern München feiert in der easycredit BBL gegen Bayreuth einen souveränen Sieg. Nach zähem Start drehen die Münchner noch vor der Pause auf.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich am Dienstagabend in der easycredit BBL gegen medi Bayreuth sicher mit 83:62 (44:29) durch und festigten mit 44:12 Punkten Tabellenplatz drei hinter Spitzenreiter Ludwigsburg (50:4) und Alba Berlin (44:8). ( Service: Tabelle der BBL )

Am vergangenen Samstag hatten die Bayern zwei Tage nach ihrem historischen Playoff-Einzug in der EuroLeague in Giessen überraschend verloren und damit im Kampf um Platz zwei wichtige Punkte gelassen.