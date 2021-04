Champions League Heute: FC Bayern - PSG LIVE im TV, Stream, Ticker

Was wird aus Boateng? Das sagt Flick

Der FC Bayern geht optimistisch in das Giganten-Duell mit Paris Saint-Germain . "Wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind - uns muss man erstmal schlagen", zeigte sich Vorstand Oliver Kahn vor dem "Finale reloaded" selbstbewusst.

Das letzte Duell mit den Parisern haben die Münchner in bester Erinnerung. Im Finale von Lissabon siegten die Bayern mit 1:0 durch einen Treffer von Kingsley Coman. Nun brennt Paris auf Revanche. Favorit ist aber der Triple-Sieger.

Bayern - Paris: FCB ohne Gnabry

Und das, obwohl der FC Bayern zwei bittere Ausfälle verkraften muss. Neben dem verletzten Robert Lewandowski wird auch Serge Gnabry aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht zur Verfügung stehen . Vieles spricht nun dafür, dass am Mittwoch Eric Maxim Choupo-Moting gegen seine Ex-Kollegen von Beginn an ran darf.

Hansi Flick lobte den Kameruner auf der Pressekonferenz : "Choupo ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat in Leipzig gezeigt, was er kann. Er ist auch im Team sehr wichtig, weil er einfach ein guter Typ ist und die Mannschaft vereint."

Entsprechend steht der Stürmer auch in der Startelf der Münchner. Etwas überraschend bilden Benjamin Pavard, Niklas Süle , David Alaba und Lucas Hernández die Viererkette. Jerome Boateng und Alphonso Davies sitzen zunächst auf der Bank. Vor den beiden Sechsern Leon Goretzka und Joshua Kimmich bietet Flick das Offensiv-Trio Leroy Sané, Thomas Müller und Kingsley Coman auf.

PSG mit Personalsorgen vor Bayern

Ohnehin hat PSG mit deutlich schwerwiegenderen Personalsorgen zu kämpfen . Trainer Mauricio Pochettino, der im Dezember Nachfolger von Thomas Tuchel wurde, muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gleich neun Profis ersetzen. Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus.

Pochettino geht trotzdem zuversichtlich in die anstehende Partie: "Wir spielen gegen die aktuell beste Mannschaft auf dem Kontinent. Aber wir sind optimistisch. Wir haben auch schon Barcelona ausgeschaltet."

Beim FCB ist sich jeder bewusst, dass der Weg ins Halbfinale kein Spaziergang wird: "Jeder weiß, was sie für eine offensive Kraft haben, mit Spielern wie Neymar oder Mbappe, die zu jeder Zeit ein Spiel entscheiden können. Das ist ein absoluter Hammergegner", erklärte Kahn im Vorfeld.

Bayerns Pavard: "Ich denke, dass es ein 50:50-Duell ist"

Für Hansi Flick ist für einen Erfolg vor allem entscheidend, "eine gute Ordnung und bei Ballverlust schnell Zugriff zu haben". "Entscheidend ist aber auch, dass wir nicht zu viel an einen Ballverlust denken und unsere Angriffe mit Selbstvertrauen vortragen. Da brauchen wir noch mehr Entschlossenheit wie in Leipzig."

Allerdings ist in Paris seit der Ablösung von Thomas Tuchel keine Entwicklung zu erkennen. PSG verlor in dieser Saison schon acht Mal, so oft wie seit zehn Jahren nicht mehr.