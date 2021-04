Darts Premier League: 1. Spieltag mit van Gerwen, Wright, Clayton, Anderson

Gary Anderson feierte einen knapp Sieg am zweiten Premier-League-Abend © Imago

Am 2. Spieltag der Unibet Premier League of Darts holt Gary Anderson einen hauchdünnen Sieg. Geheimfavorit Jonny Clayton führt den Titelverteidiger vor.

Gary Anderson hat am 2. Spieltag der Unibet Premier League in einem packenden Duell seinen ersten Sieg eingefahren.

Nach dem 6:6-Remis gegen James Wade zum Auftakt setzte sich der Schotte, der einen 99er-Average spielte, am zweiten Abend knapp mit 7:5 gegen José de Sousa durch. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League )

"The Flying Scotsman" lag nach starkem Start schnell mit 4:1 in Führung - trotz einer kurzen Rechenschwäche beim Tops stellen vor dem Break zum 3:1 - und zeigte sich dabei vor allem bei Checkouts extrem treffsicher. Dann steigerte sich jedoch De Sousa und glich mit drei Legs in Folge zum 4:4 aus.