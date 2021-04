Bundesliga: Wolff-Christoph Fuss kehrt zu Sat.1 zurück

Wolff-Christoph Fuss kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück © Imago

Wolff-Christoph Fuss wird kommende Saison ausgewählte Fußballspiele bei Sat.1 kommentieren. Damit kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Ab der kommenden Saison steigt Sat.1 wieder in die Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga ein und hat sich ein neun Spiele umfassendes Live-Paket gesichert.

Wolff-Christoph Fuss soll die Spiele als Kommentator begleiten. Der 44-Jährige wird laut Sportbuzzer in der kommenden Saison in Teilzeit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Für den Pay-TV-Sender Sky werde er demnach aber weiterhin tätig bleiben.