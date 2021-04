Karlsruher SC: Nächster Coronafall - Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne

Die Mannschaft des KSC muss in Quarantäne © Imago

Nach einem weiteren Coronafall zieht der Karlsruher SC Konsequenzen. Die Mannschaft geht in Quarantäne, drei Spiele müssen verschoben werden.

Die Mannschaft des Zweitligisten Karlsruher SC geht nach einem weiteren Coronafall für 14 Tage in Quarantäne.

Das beschloss der Klub am Dienstag in Absprache mit dem Karlsruher Gesundheitsamt. Zuvor hatte die turnusmäßige PCR-Testung einen weiteren positiven Befund in der Mannschaft ergeben, schon Anfang April hatte der KSC zwei Fälle gemeldet. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)