Gewichtheberin Schweizer verpasst EM-Medaille knapp

Die Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau © AFP/SID/PEDRO PARDO

Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau das Podest knapp verpasst.

Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau das Podest knapp verpasst. Die 25-Jährige landete in der Gewichtsklasse bis 64 kg mit 100 kg im Reißen und 118 kg im Stoßen auf dem vierten Platz. Die Rumänin Loredana Toma setzte sich im Olympischen Zweikampf (244 kg) als auch in den beiden Einzeldisziplinen (114+130) durch.