Auf- und Abstieg aus Regionalligen sorgt für Ärger: "Ungerecht und fragwürdig"

Dennoch erwägt etwa der Württembergische Fußball-Verband, einen Aufsteiger aus der Oberliga zu melden. Dagegen wehrte sich am Dienstag Rafael Kowollik, Geschäftsführer des FC 08 Homburg und Sprecher der Vereine der Regionalliga Südwest, in einem offenen Brief.

Für Ärger sorgt auch der Aufstieg aus den Regionalligen in die 3. Liga - einige Regionalligen haben die Saison abgebrochen, andere nicht. Es sei "extrem ungerecht und fragwürdig, wenn ein Verein möglicherweise als Tabellenzweiter mit 80 Punkten plus nach 42 ausgetragenen Spielen und einem enormen finanziellen Kraftakt nicht in die 3. Liga aufsteigt, während gleichzeitig beispielsweise Viktoria Berlin nach elf! ausgetragenen Spielen aus der Nordoststaffel aufsteigen soll", so Kowollik.