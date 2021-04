Champions League, Einzelkritik: Manchester City - Borussia Dortmund

Raphael Guerreiro: Nicht ganz so viel Offensivdrang wie sonst. Hinten mit einem guten Spiel. Über seine Seite brannte beim BVB nichts an. SPORT1 -Note: 3

Emre Can: Katastrophaler Fehlpass im Aufbau vor dem 0:1. Auch in der zweiten Halbzeit mit einigen Unkonzentriertheiten im Passspiel. Defensiv arbeitete er sehr viel, dennoch wohl der Unglücklichste Dortmunder. SPORT1 -Note: 5

Mo Dahoud (bis 81. Minute): Kann beim 0:1 den City-Angriff mit einem taktischen Foul stoppen. Offensiv mit vielen guten Szenen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Spielte einen Traumpass auf Haaland in der 48. Minute, den der leider nicht verwerten konnte. SPORT1 -Note: 2,5

Erling Haaland: In der ersten Halbzeit nahm er wenig am Spiel teil und wirkte teilweise im Pressing etwas wild. Kann dann in der 48. Minute das 1:1 machen, scheitert aber an Ederson. Legt dann Reus mit einem tollen Pass das 1:1 auf. SPORT1-Note: 3,5