Belgiens Top-Talent Evenepoel bleibt fünf weitere Jahre bei Deceuninck-Quick Step

Das belgische Radsport-Supertalent Remco Evenepoel hat seinen Vertrag bei Deceuninck-Quick Step um fünf Jahre verlängert. Das teilte der belgische Rennstall am Dienstag mit. "Ich bin wirklich stolz und glücklich, in diesem wunderbaren Team zu bleiben, mit dem ich bereits viele Erfolge feiern konnte. Ich liebe es hier. Das Umfeld, die Mitarbeiter, die Fahrer, alles fühlt sich so vertraut an", schwärmte der 21-Jährige.