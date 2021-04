Schalke verbucht Minus von 52 Millionen Euro und stoppt Umbau des Vereinsgeländes

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat durch die Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 ein Minus von 52,6 Millionen Euro verzeichnet. Der Umsatz brach von 275,0 auf 174,7 Millionen ein, die Verbindlichkeiten des Tabellenletzten stiegen um 19 auf 217 Millionen Euro. "Das ganze Jahr ist durch Corona beeinflusst worden, Einnahmen in Höhe von 70 Millionen Euro sind durch die Pandemie weggebrochen", erläuterte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers bei der Vorstellung des Konzerngeschäftsberichts am Dienstag.

Die Nachfolgerin des im vergangenen Jahr zurückgetretenen Peter Peters kündigte auch aufgrund des bevorstehenden Abstiegs in die zweite Liga einen radikalen Sparkurs an: "Wir geben nur das Geld aus, das wir haben, und nicht das, das wir hoffen, in Zukunft zu haben."