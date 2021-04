Nach Trennungs-Meldung: Flick lobt Boateng

Trainer Hansi Flick hat Jerome Boateng nach der Meldung über die bevorstehende Trennung zwischen Bayern München und dem früheren Nationalspieler demonstrativ gelobt. "Jeder weiß, wie ich zu Jerome stehe und was für eine Qualität er hat", betonte Flick am Dienstag leicht genervt.

"Ich weiß nicht, wie so etwas an die Medien gelangt", sagte Flick, den das Thema sichtlich aufwühlte. "Ich weiß nicht, ob ich immer alles kommentieren muss, was in den Medien steht", meinte er. Ob die Meldung tatsächlich stimme, würden "die kommenden Wochen zeigen".