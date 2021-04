Champions League: FC Porto - FC Chelsea live im TV, Stream, Ticker

Chelsea zeigt Nerven vor Spiel gegen Porto

Das Hinspiel gegen Portugals Meister, wie auch das zweite Duell wegen Corona nach Sevilla verlegt, ist am Mittwoch die perfekte Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Nach der Auslosung war Tuchel noch "zuversichtlich, dass wir gegen Porto weiterkommen können". Nun hat er die bittere 2:5-Ligapleite gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion zu verdauen, die nicht nur Tuchels Start-Serie von 14 Partien ohne Niederlage beendete. Sie wirkte offenbar auch tiefer in die Mannschaft hinein.

Der Telegraph hatte zuerst berichtet, dass Rüdiger und Kepa bei der Oster-Einheit aneinandergeraten seien, sich geschubst hätten. Die Stimmung sei so angespannt gewesen, dass Tuchel Rüdiger in die Kabine schicken musste. Mittlerweile hat sich Rüdiger dem Vernehmen nach entschuldigt. "Das zeigt, wie viel Ehrgeiz und Hunger im Team ist - sogar im Training", sagte Flügelspieler Marcos Alonso bei beIN Sports über den Vorfall: "Das ist gut für das Team."

Werners Krise bleibt Thema bei Chelsea

Die Saisonziele wären ernsthaft in Gefahr. Denn als Tuchel im Januar vom glücklosen Frank Lampard übernahm, versprach sich die Klubführung nicht nur die erneute Qualifikation für die Königsklasse über die Liga, die mittlerweile wieder in Reichweite ist. Der Gewinn der Champions League ist in der laufenden Saison ein Thema. Auch der FA Cup - hier spielt Chelsea Mitte April im Halbfinale gegen Manchester City - darf gerne gewonnen werden. So gebietet es nunmal das Selbstverständnis.