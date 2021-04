FC Bayern: Serge Gnabry droht Ausfall gegen PSG in der Champions League

"Englisches Finale!" Scheitert Bayern am Scheich-Klub?

"Bei Serge ist es so, dass er Halsschmerzen hat und aller Voraussicht nach auch ausfallen wird", sagte Flick.

Zudem habe sich Marc Roca "am Sonntag verletzt". Der Spanier wird in jedem Fall für das Duell mit den Parisern ausfallen.

Gnabry fällt als Ersatz für Lewandowski aus

Sollte Gnabry tatsächlich ausfallen, hätte Flick eine Alternative weniger, was den Ausfall von Robert Lewandowski im Sturm-Zentrum betrifft.

Beim 1:0-Erfolg gegen Leipzig hatte Flick auf Eric Maxim Choupo-Moting als Lewandowski-Ersatz gebaut. Der Backup konnte (wie die gesamte Mannschaft) kaum für Torgefahr sorgen, rieb sich aber in Zweikämpfen und mit vielen langen Laufwegen auf. (Reicht diese Leistung von Choupo-Moting auch für PSG?)

Gnabry wurde daher als mögliche Option als Neuner gehandelt. Auch, weil er diese Rolle unter Joachim Löw in der Nationalmannschaft bereits mehrfach erfolgreich bekleidet hat. In seinen 83 Bundesliga-Spielen für die Bayern lief der 25-Jährige bislang allerdings nur ein einziges Mal zentral in der Spitze auf.