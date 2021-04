Ex-Meister Marco Wittmann bleibt in der DTM

Der zweimalige Champion Marco Wittmann geht auch in der neuen Saison in der DTM an den Start.

Der zweimalige Champion Marco Wittmann geht auch in der neuen Saison in der DTM an den Start. Der 31-Jährige wird mit der Startnummer 11 als einziger Fahrer für das Team Walkenhorst Motorsport antreten. Das gab das Team am Dienstag bekannt.