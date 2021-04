Hertha wirft Zsolt Petry raus nach homophober Kritik an Gulacsi

Dies gab der Hauptstadt-Klub am Dienstag offiziell bekannt. Grund für die Freistellung war ein nicht autorisiertes Interview des Ungarn, in dem er äußerst fragwürdige Aussagen zu Homosexualität und zur Flüchtlingsfrage getätigt hatte .

"Die Geschäftsführung von Hertha BSC hat sich in Bezug auf einige Äußerungen von Torwarttrainer Zsolt Petry in einem dem Verein vorher nicht bekannten Interview mit der ungarischen Zeitung 'Magyar Nemzet' nach intensiver Aufarbeitung und Beratung dazu entschlossen, Zsolt Petry mit sofortiger Wirkung freizustellen", heißt es in der Mitteilung der Hertha.