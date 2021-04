Moukoko will mit Dortmund deutscher Meister werden

Youngster Youssoufa Moukoko träumt vom Gewinn der Schale mit Borussia Dortmund. "Ich möchte noch mehr erreichen, ich möchte alles erreichen. Ich will auf jeden Fall deutscher Meister mit Dortmund werden", sagte das 16 Jahre alte Sturmjuwel in der DAZN-Doku "BVB 09 - Stories who we are: Rookie Review".