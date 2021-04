Basketball: Sportdirektor Koch verlässt Giessen 46ers

Basketball-Bundesligist Giessen 46ers und der geschäftsführende Sportdirektor Michael Koch trennen sich zum 30. Juni. Dies gab der Tabellenvorletzte am Dienstag bekannt. Der frühere Nationalspieler und Europameister von 1993 hatte das Amt in Doppelfunktion am 1. März 2020 angetreten. Die 46ers hatten am Samstag mit einem überraschenden 95:94 gegen Bayern München die Rote Laterne abgegeben.