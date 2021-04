Britin Lewis kandidiert als FIS-Präsidentin

Erstmals in seiner fast 100-jährigen Geschichte könnte eine Frau an die Spitze des Ski-Weltverbandes FIS rücken.

Erstmals in seiner fast 100-jährigen Geschichte könnte eine Frau an die Spitze des Ski-Weltverbandes FIS rücken. Die frühere Generalsekretärin Sarah Lewis gab am Dienstag ihre Kandidatur für das Amt als Präsidentin ab. Bei der Wahl am 4. Juni wird sie voraussichtlich drei Konkurrenten haben.