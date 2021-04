RB Leipzig: Poulsen für Bremen-Spiel fraglich

Angreifer Yussuf Poulsen wird Bundesligist RB Leipzig am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr im LIVETICKER) womöglich fehlen. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, kann der 26-Jährige in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, ein Einsatz in der Hansestadt sei offen.