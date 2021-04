WM in Katar: "Unsere Kurve" fordert Kriterienkatalog mit Mindeststandards

Die Fanorganisation "Unsere Kurve" forderte in einer Stellungnahme am Dienstag "vom DFB und der FIFA die umgehende Erstellung eines Kriterienkatalogs über Mindeststandards" im Emirat. Dieser soll in Katar bereits zum Stichtag am 31. August 2022 erfüllt sein und als "verbindliche Grundlage für die Entscheidung über eine Teilnahme oder einen Boykott" dienen.