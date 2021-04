Real Madrid: Präsidentschaftskandidat Riquelme bevorzugt Klopp anstatt Zidane

Wie zuletzt schon beim FC Barcelona stehen auch bei Dauerrivale Real Madrid in diesem Jahr wieder Präsidentschaftswahlen an.

Einer der Herausforderer von Amtsinhaber Florentino Pérez ist Enrique Riquelme. Ein 32 Jahre junger Geschäftsmann, der sich in den vergangenen Tagen ziemlich selbstbewusst präsentiert und mit forschen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Riquelme: Zidane durch Klopp ersetzen

So ließ Riquelme alle Real-Fans in einem Interview mit Radio Marca wissen, was er im Falle seines Wahlsieges als erstes verändern würde. "Zidane wird nicht mein Trainer sein", begann Riquelme. "Die Sportdirektoren denken über ein anderes Profil mit einer anderen Strategie nach. Ich persönlich mag Jürgen Klopp sehr."