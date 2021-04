Claudio Pizarro über Wechsel vom FC Bayern zum FC Chelsea

Als Pizarro in die Küche im Bayern-Bus floh

Als der Anruf des Erfolgstrainers kam, befand sich Pizarro gerade nach einem samstäglichen Spiel in der Bundesliga im Mannschaftsbus der Bayern. "Wir haben wie immer Schafkopf gespielt, als mein Handy bimmelte: 'José Mourinho.' Ich in sofort aufgesprungen und hinten in die Bus-Küche geflohen", berichtete Pizarro.

Pizarro: Diesen Rekord knackt auch Lewy nicht

Selbst Bayerns aktuellem Superstar, Robert Lewandowski, traut er ähnliches nicht zu. Er begründet seine These mit der immer noch größeren Belastung: "Die Zeiten haben sich verändert. Es werden immer mehr Spiel in kürzester Zeit. Bei seinem körperlichen Zustand muss man richtig aufpassen - auch wenn Lewy natürlich sehr stark ist."

Früher, so Pizarro, waren die körperlichen Anforderungen noch nicht ganz so hoch: "Man konnte auch mal ein bisschen Party machen und am Wochenende trotzdem ein gutes Spiel abliefern. Aber mit so vielen Spielen und einer so großen Konkurrenz ist es unmöglich, nicht jeden einzelnen Tag auf seinen Köper zu achten."